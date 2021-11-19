

Грузинские НПО призвали власти прекратить нападки на Омбудсмена

19.11.2021 19:43





Грузинские неправительственные организации обеспокоены участившимися нападками на Народного защитника Нино Ломджария со стороны представителей властей и призывают положить этому конец. НПО подчеркивают, что правительство должно создать все условия для беспрепятственного функционирования института Омбудсмена.



«Народный защитник представляет собой единственный независимый конституционный институт, который в условиях захвата государства правящая партия не сумела взять под контроль», — говорится в совместном заявлении неправительственных организаций.



Авторы резко раскритиковала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который не только обвинил Нино Ломджария в предвзятости, но и пригрозил ответственностью за возможные последствия ее действий. Сама Омбудсмен расценила эти слова как попытку запугивания. НПО в этой связи напоминают властям о правах и обязанностях Народного защитника.



«Цель Ираклия Кобахидзе – воспрепятствованию работе этого института и попытка оказать на него негативное воздействие. Более того, указанное заявление выходит за правовые рамки, представляя собой грубое вмешательство в деятельность Народного защитника и, возможно даже, содержит признаки деяний, наказуемых законом».



Совместное заявление подписали:



Transparency International – Georgia;

Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED);

Фонд «Открытое общество»;

«Демократическая инициатива Грузии» (GDI);

Центр исследований экономической политики (EPRC);

Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;

«Сапари» («Щит»);

«Общество и банки»;

«Зеленая альтернатива»;

Ассоциация реформ Грузии (GRASS);

Фонд развития медиа (MDF);

«Мировой опыт для Грузии».



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