

Тикарадзе: Мы получили в стране эпидемию голодовки

19.11.2021 19:44





Находящаяся в Горийском госпитале министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе уже встретилась с врачами и директором клиники.



Екатерина Тикарадзе поблагодарила всех врачей, которые принимали участие в процессе улучшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.



«Я хочу поблагодарить всех врачей, которые принимали участие в консилиуме. Их роль была велика и важна. Я также хочу поблагодарить всех врачей, которые принимали участие в процессе лечения. Они были жертвами буллинг и прошли сложный путь.



Пациенту было предоставлено все необходимое и в Рустави, и в учреждении №18 в Глдани, поэтому это волнение было лишнее



Мы получили в стране эпидемию голодовки, в последнее время ухудшилось состояние здоровья многих депутатов. Поэтому мы решили перевести третьего президента в Горийский госпиталь, где ему будут оказаны все необходимые дополнительные меры, принятые врачами в качестве рекомендации. Он пообещал прекратить голодовку, соответственно, прекратится тот каскад, который происходил у нас в стране», - заявила Екатерина Тикарадзе.



Вместе с тем, по словам министра здравоохранения, состояние здоровья Михеила Саакашвили на данном этапе стабильное, и он не находится в отделении реанимации.



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