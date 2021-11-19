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Тикарадзе: Третьему президенту Грузии будут оказаны все необходимые меры в Горийском госпитале
19.11.2021 19:47
Находившаяся в Горийском госпитале Екатерина Тикарадзе поблагодарила всех врачей, которые принимали участие в процессе улучшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.
«Я хочу поблагодарить всех врачей, которые принимали участие в консилиуме. Их роль была велика и важна. Я также хочу поблагодарить всех врачей, которые принимали участие в процессе лечения. Они были жертвами буллинг и прошли сложный путь.
Пациенту было предоставлено все необходимое и в Рустави, и в учреждении №18 в Глдани, поэтому это волнение было лишнее
Мы получили в стране эпидемию голодовки, в последнее время ухудшилось состояние здоровья многих депутатов. Поэтому мы решили перевести третьего президента в Горийский госпиталь, где ему будут оказаны все необходимые дополнительные меры, принятые врачами в качестве рекомендации. Он пообещал прекратить голодовку, соответственно, прекратится тот каскад, который происходил у нас в стране», — заявила Екатерина Тикарадзе.
Вместе с тем, по словам министра здравоохранения, состояние здоровья Михеила Саакашвили на данном этапе стабильное, и он не находится в отделении реанимации.
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