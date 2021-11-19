

Залкалиани: Абсурд, что страна отклонилась от западного курса

19.11.2021 20:04





По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, абсурд, что страна отклонилась от западного курса. По его словам, об этом свидетельствует конкретный результат.



«Где факты, подтверждающие наше отклонение от западного курса? Факты говорят об обратном. Тот факт, что у Грузии есть свободная торговля с ЕС, визалиберализация, соглашение об ассоциировании, Грузия является наиболее успешной страной-аспирантом в НАТО, у Грузии есть все практические инструменты и, по сути, она уже действует как член НАТО, является ли это конкретным ощутимым результатом, которых мы достигли за последние 8-9 лет?



Это конкретные результаты, которыми мы отвечаем нашим оппонентам, которые говорят, что страна отклонилась от западного курса — это абсурд. Как вы себе представляете отклонение правительства страны от западного курса, который поддерживает более 75% населения? Оппозиция использует такой нарратив перед каждыми выборами, но они проиграли все выборы», — заявил Давид Залкалиани.



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