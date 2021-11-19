

Журналистам показали палату, подготовленную в военном госпитале для Саакашвили

19.11.2021 22:21





Военный госпиталь в городе Гори располагает всей материально-технической базой, необходимой для лечения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже 50-й день продолжает голодовку в заключении. Об этом сегодня заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.



«Горийский госпиталь полностью оборудован той материально-технической базой, которая необходима пациенту», — сказала она.



Министр добавила, что в военном госпитале функционирует аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), и Саакашвили смогут провести исследования головного мозга.



«Распространенная информация, что аппарат МРТ вышел из строя, не соответствует действительности. Он технически исправен, происходит программный апдейт, и пациенту все эти услуги предоставят без проблем», — заявила она.



Здесь же глава Минздрава подчеркнула, что в процессе подбора клиники большое внимание уделялось и вопросу обеспечения мер безопасности.



«Было сочтено, что госпиталь Гори – это то место, где пациенту можно предложить максимальную безопасность. Исходя из этого, для него была оборудована особая палата, где он продолжит лечение под интенсивным наблюдением», — добавила Тикарадзе.



По сообщениям СМИ, на окнах палаты Саакашвили в военном госпитале уже установлены решетки.



Тикарадзе подчеркнула, что больницу не будут освобождать от пациентов из-за перевода третьего президента. Как уточняет телеканал «Мтавари», в настоящее время большинство палат больницы заняты ковид-пациентами.



Военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO — Interconnection of Military Hospitals.



Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов — военные, бывшие военные и члены их семей.



В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, банк крови и морг.



18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.



Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилось энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента.



Сегодня же Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори. До сих пор неясно, согласен ли сам политик на перевод из тюремной больницы в Тбилиси. Окончательное решение будет озвучено после встречи политика с адвокатами и консулом Украины.



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