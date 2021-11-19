

Саакашвили: Я не собираюсь мириться с незаконным заключением

19.11.2021 22:24





«Я поеду в Горийский госпиталь по построенному мной же автобану, я не собираюсь мириться с незаконным заключением и надеюсь, что вы тоже не смиритесь с этим», — говорится в обращении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое зачитал Ника Гварамия около пенитенциарного учреждения №18.



Как отмечается в письме Михеила Саакашвили, он прекратит голодовку после того, как его доставят в Горийский военный госпиталь.



«Сейчас не время расслабляться, сейчас время консолидироваться. Не бойтесь ни зимы, ни угроз режима, не думайте, что мы достигли чего-то важного, главное — освобождение нашей родины. В конце концов, то, чего мы такого требуем, ​​чего не заслуживаем? Мы требуем жить в свободной, ненасильственной стране, иметь такой доход, чтобы не думать о том, как сбежать из этой страны. Иметь возможность обеспечивать наших детей и заботиться о наших родителях. Иметь будущее, как личное, так и для всей страны.

Как никогда раньше, я верю в победу и, как никогда, верю, что сейчас время побеждать. Ни одного изгоя, ни одной потерянной секунды, ни шагу назад», — заявил в своем обращении Михеил Саакашвили.





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