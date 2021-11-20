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Группа депутатов Европарламента заявила о бесчеловечном обращении с Саакашвили в Грузии
20.11.2021 00:20
Евросоюз должен рассмотреть вопрос введения санкций против лиц, которые содействовали бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с заключенным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Об этом говорится в письме 23 членов Европарламента, распространенном сегодня.
Обращение адресовано главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, президенту Евросовета Шарлю Мишель и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Мы призываем ЕС незамедлительно отреагировать, чтобы адекватно оценить состояние здоровья Саакашвили, сделать все возможное для защиты его здоровья и обеспечить, чтобы представители ЕС могли посещать его в тюрьме. Кроме того, ЕС должен серьезно рассмотреть вопрос о санкциях против лиц, которые содействовали бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с Саакашвили…Независимо от того, виновен ли Саакашвили в предъявленных ему обвинениях, его права и человеческое достоинство должны уважать», — сказано в письме.
Здесь же отмечается, что европейским политикам было отказано в посещении Саакашвили в тюрьме, экс-президенту не разрешили присутствовать на судебных заседаниях и высказывается предположение, что ему отказывали в адекватной медицинской помощи по политическим мотивам.
Обращение было подготовлено еще до того, как властями Грузии было принято решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Как ожидается, экс-президент будет переведен из Глданской тюрьмы в ближайшее время.
Михеила Саакашвили задержали 1 октября. После ареста ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.
Саакашвили, у которого есть украинское и нет грузинского гражданства, на родине обвиняют еще по четырем уголовным делам. По двум из них судебные приговоры были вынесены заочно. Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы.
Сам Саакашвили считает все обвинения политическими. В день задержания 1 октября в знак протеста он объявил голодовку.
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