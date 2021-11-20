

ЕСПЧ отказал Омбудсмену в подключении к делу Саакашвили в качестве третьей стороны

20.11.2021 00:24





Международный суд по правам человека в Страсбурге отказался привлечь аппарат омбудсмена к делу Саакашвили в качестве третьей стороны. Об этом заявила Народный защитник Грузии.



По словам Нино Ломджария, ЕСПЧ написал им, что такая процедура предусмотрена судом только тогда, когда начнется рассмотрение дела по существу. Как известно, обсуждения дела Саакашвили по существу пока не началось.



В Страсбурге нет шаблонного запрета на привлечение третьей стороны в рамках временной меры, хотя в суде существует такая устоявшаяся практика.



По словам Нино Ломджария, они обратятся в Страсбург, когда начнется рассмотрение дела по существу.



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