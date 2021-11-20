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Джин Шахин: Приветствую перевод Михаила Саакашвили в военный госпиталь и прекращение им голодовки
20.11.2021 11:51
Американский сенатор Джин Шахин заявляет, что приветствует перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в военный госпиталь и прекращение им голодовки.
«Я приветствую информацию о том, что бывший президент Грузии Саакашвили переведен в военный госпиталь и голодовка им прекращена», - написала сенатор в Twitter.
Джин Шахин делится текстом заявления, подписанного вместе с ней сенаторами Джимом Ришем, Беном Кардином и Роном Джонсоном, в котором сенаторы призывают власти Грузии учесть серьезность состояния Михеила Саакашвили и его последствия для политической стабильности Грузии.
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