

Омбудсмен: Мы периодически проверим качество и безопасность лечения Саакашвили

20.11.2021 16:05





Народный защитник Грузии приветствует решение третьего президента Грузии Михеила Саакашвили о переводе в Горийский военный госпиталь и прекращении голодовки.



«Я приветствую решение Михеила Саакашвили согласиться на перевод в Горийский военный госпиталь и прекратить голодовку. Как мне было известно от врачей, в любой момент могли возникнуть фатальные осложнения. Это также важно с точки зрения выполнения решений Страсбургского суда.



Разумеется, Народный защитник и его команда экспертов будут периодически проверять качество и ход лечения, а также соблюдение правил безопасности, чтобы предоставлять объективную информацию, в том числе, и в Страсбургский суд», - заявила Нино Ломджария.



Напомним, вчера ночью во двор Горийского военного госпиталя въехал реанимобиль, на котором третьего президента Грузии транспортировали из медицинского учреждения глданской тюрьмы.



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