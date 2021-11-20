

Гамкрелидзе: Прививка закупленной государством вакциной от гриппа будет бесплатной для всех граждан

20.11.2021 18:20





По информации главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, прививка закупленной государством вакциной от гриппа будет бесплатной для всех граждан Грузии.



Как он отметил в беседе с журналистами, желательно, чтобы все граждане были вакцинированы до 15 декабря.



«В первую очередь вакцина используется для групп риска. Это: пожилые люди, находящиеся на диализе, инфицированные СПИДом, гепатитом, а также медицинские работники, учителя и т. д. Сейчас мы расширяем все больше и больше, а завтра, наверное, будет приказ для всех граждан. Согласно вчерашним данным, привиты 90 тысяч человек, у нас есть еще 100-110 тысяч доз. Государственная вакцина бесплатна.



Завтра, наверное, будет объявлено, чтобы все прививались без ограничений, не только группы риска. Желательно, чтобы все привились до 15 декабря. Вирус гриппа в стране пока не появился. Вы знаете, что мы наблюдаем, у нас еженедельный мониторинг по всей стране, с т.н. опорными базами», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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