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Заместитель Народного защитника считает, что существование партии «Альт-инфо» это «национальный позор»
20.11.2021 19:38
«Россия - оккупант, а существование партии «Альт-инфо» - национальный позор», - об этом написал в социальной сети заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе, откликаясь на учреждение пророссийского «Консервативного движения» «Альт-инфо».
Как поясняет Бурджанадзе, председателем этой партии является лицо, совершившее преступление, «но его не наказывает МВД и прокуратура».
«Эти люди устроили один из самых ужасных дней в истории независимой Грузии - 5 июля, когда имела место не только пропаганда насилия, но и массовое организованное насилие. Председатель этой партии - лицо, совершившее преступление, но не наказанное нашими МВД и прокуратурой. По Конституции, эта партия может быть запрещена в Конституционном суде. Инициировать этот процесс могут: президент; правительство; 30 депутатов; кто не опротестует эту партию и не потребует ее запрета, для меня будет их косвенным союзником и сторонником. Россия - оккупант, а существование этой партии - национальный позор», - написал Бурджанадзе.
Для справки, сегодня «Альт-инфо» основала Консервативное движение. Учредителями партии являются Константин Моргошия, Зураб Махарадзе и другие. Председателем партии на учредительном съезде избрали Зураба Махарадзе.
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