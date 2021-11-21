

Адвокату Иванишвили пришлось объяснятся из-за слов миллиардера о некомпетентности Гарибашвили

21.11.2021 13:02









Оппозиционный телеканал «Формула» накануне показал фрагмент опроса Иванишвили по иску против швейцарского банка Credit Suisse. Он касается работы Гарибашвили, который входил в ближайшее окружение миллиардера еще до прихода в политику. Иванишвили подчеркнул, что Гарибашвили не является для него авторитетом. Он также указал, что у него нет «ни юридического, ни финансового образования».



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«Материал, который был использован, вырван из контекста… Финансы, о которых там идет речь, а речь идет о сложных финансовых продуктах, т.н. производных финансовых инструментах, и в этом случае, не только Ираклий Гарибашвили, но и очень многие в грузинской финансовой сфере не пригодны из-за слаборазвитого рынка. Во-вторых, он (Иванишвили – НГ) дал очень подробную оценку Гарибашвили. Он указал, что на протяжение лет господин Ираклий был одним из видных и активных членов его политической команды и, соответственно, отметил не одним хвалебным словом его качества», — сказал Кипиани.



Адвокат считает, что отдельного изучения требует утечка кадров опроса, который проводился дистанционно. Кипиани пояснил, что любая заинтересованная сторона, в том числе журналисты, могут обратиться к суду и попросить о присутствии на процессе. Одновременно видео- или фотосъемка строго запрещены.



«Разговор на уровне подозрений и предположений, однако факт, что определенные видеоматериалы были распространены в грузинском пространстве… Хочу сказать, что по правилам суда любая фото- и видео-съемка во время процесса запрещены. Поэтому возникает вопрос, кто это сделал и с какой целью», — заявил он.



По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре. Общая сумма исков превышает 800 миллионов долларов. Заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили о некомпетентности премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили вырваны из контекста. Об этом адвокат Иванишвили Виктор Кипиани заявил в интервью телеканалу «Имеди».Оппозиционный телеканал «Формула» накануне показал фрагмент опроса Иванишвили по иску против швейцарского банка Credit Suisse. Он касается работы Гарибашвили, который входил в ближайшее окружение миллиардера еще до прихода в политику. Иванишвили подчеркнул, что Гарибашвили не является для него авторитетом. Он также указал, что у него нет «ни юридического, ни финансового образования».«Материал, который был использован, вырван из контекста… Финансы, о которых там идет речь, а речь идет о сложных финансовых продуктах, т.н. производных финансовых инструментах, и в этом случае, не только Ираклий Гарибашвили, но и очень многие в грузинской финансовой сфере не пригодны из-за слаборазвитого рынка. Во-вторых, он (Иванишвили – НГ) дал очень подробную оценку Гарибашвили. Он указал, что на протяжение лет господин Ираклий был одним из видных и активных членов его политической команды и, соответственно, отметил не одним хвалебным словом его качества», — сказал Кипиани.Адвокат считает, что отдельного изучения требует утечка кадров опроса, который проводился дистанционно. Кипиани пояснил, что любая заинтересованная сторона, в том числе журналисты, могут обратиться к суду и попросить о присутствии на процессе. Одновременно видео- или фотосъемка строго запрещены.«Разговор на уровне подозрений и предположений, однако факт, что определенные видеоматериалы были распространены в грузинском пространстве… Хочу сказать, что по правилам суда любая фото- и видео-съемка во время процесса запрещены. Поэтому возникает вопрос, кто это сделал и с какой целью», — заявил он.По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре. Общая сумма исков превышает 800 миллионов долларов.



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