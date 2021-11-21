

Нона Мамулашвили: Мы продолжаем борьбу

21.11.2021 13:38





«Мы видим, как «Грузинская мечта» вела себя в течение последних 50 дней и как она нарушала права Михеила Саакашвили. На это последовала соответствующая реакция Запада, и в конечном итоге «Грузинская мечта» была вынуждена перевезти Михеила Саакашвили в клинику», — заявила представитель «Единого национального движения» Нона Мамулашвили.



По её словам, у «Грузинской мечты» не оставалось другого выходы, кроме как перевезти Саакашвили в гражданскую клинику.



«Мы продолжаем работать над тем, чтобы «Грузинская мечта», укравшая у населения Грузии право выбора, украла грузинское государство, возвратила это государство населению Грузии. Мы продолжим эту борьбу всеми конституционными методами, на которые мы имеем право. Требования не изменились, в частности, на данный момент важным было состояние здоровья Михеила Саакашвили, потому как мы увидели, что он находился на критическом уровне, но это не было главным требованием. Нашим основным требованием было назначение досрочных выборов, принятие конституционных изменений, и мы продолжим работать над этим», — сказала Мамулашвили.





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