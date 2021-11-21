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Партия «Лело» прекращает бойкот парламентской работы
21.11.2021 13:58
«Мы прекращаем бойкот парламента, а это значит, что мы продолжим работать в парламенте в обычном режиме», — заявил Первому каналу Грузии представитель «Лело» Григол Гегелия.
«По всем остальным критическим направлениям, по которым, естественно, продолжается общий протест оппозиции, мы до конца будем вовлечены в активную, мирную, но очень твердую, очень громкую борьбу, чтобы избавиться от государственного беспредела. Мы присоединимся к борьбе, чтобы вернуть в нашей стране идею выборов, возвратить присвоенные голоса и положить конец внешней капитуляции. Белорусизация и путинизация Грузии должны быть немедленно прекращены, как можно скорее должно быть покончено и с ковидгеноцидом», — сказал Гегелия.
По его словам, перевод Михеила Саакашвили в гражданскую клинику — хороший шаг, который поможет стабилизировать ситуацию.
«Сейчас мы считаем очень важным, чтобы по следующим критически важным направлениям, включая справедливый суд, выборы и другие очень важные направления, мы также достигли очень ощутимого результата, которого общество ожидает от нас, — сказал Григол Гегелия.
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