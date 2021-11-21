

Молдова в капкане Газпрома

21.11.2021 18:03



Сергей Михеев



После развала СССР, который являлся колониальной империей, его наследником естественно стала Россия. По сей день правящий Путинский режим изо всех сил старается вернуть утерянные позиции. Чего стоит одна только фраза – «Россия встаёт с колен!» (кстати, сегодня о ней даже не упоминается). Любая страна имеет право, и даже обязана, постоянно заботиться об укреплении своей государственности, но делать это за счёт других стран и народов, возмутительно и недопустимо.



Россия не только унаследовала все пороки советского режима, но и превзошла ее. В первую очередь это касается использования метода шантажа на страны не только бывшего СССР, но и на страны ближнего и дальнего зарубежья. Такое не позволяли себе даже вожди Союза. У них были рычаги давления куда серьёзнее – огромные финансы, мощные вооруженные силы, военно-политический блок в лице Варшавского договора и, главное – идеология, в лице коммунизма. Сегодняшняя Россия лишена этих ресурсов, и поэтому идёт на шантаж с применением своих энергоресурсов, и в первую очередь это касается газа. Вопрос газа не использовала для давления на бывшие страны СССР после её распада, даже Россия того времени. Использование газа для давления на другие страны начал лично Путин. Именно с его приходом Газпром стал политическим, и даже военным оружием в руках Кремля.



Первыми жертвами Путинского Газпрома стали страны бывшего СССР, которые энергетически были почти полностью зависимы от Москвы. В частности Грузия – в 2006 году, когда Грузия стала настойчиво отделяться от российской орбиты, на территории Северного Кавказа был взорван газовый трубопровод, снабжающий Грузию из России. Время было подобрано тщательно – в те дни необычно для Грузии стояли сильные морозы, и всё население страны осталось без тепла на протяжении двух недель, к тому же и с электричеством были сильные перебои. Россия максимально затянула ремонт повреждённого участка, чтобы посильнее надавить на Грузию с помощью Газпрома.



Ещё одним примером наказания стран бывшего СССР за стремление к независимости и интеграции с Западом, стал недавний случай с Молдовой. В связи с тем, что срок действия долгосрочного контракта Молдовы с «Газпромом», заключенного в 2006 году, и с тех пор ежегодно продлеваемого, истёк 30 сентября. Российский концерн (а в реальности Кремль) потребовал от Кишинева оплату в два раза превышающую условия контракта. «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Соглашение продлили еще на месяц, в течение этого времени Кишинёву пришлось покупать газ у российского концерна уже по цене 790 долларов США за 1000 кубометров. Ситуация накалилась до такой степени, что парламент Молдовы, по причине дефицита газа, с 22 октября по 20 ноября ввёл режим чрезвычайного положения в стране.



То, что цена газа для Москвы не первостепенный вопрос, все прекрасно понимают. Дело опять касается политики. После победы Санду на президентских выборах, Молдова стала искать более тесные контакты с Западом, что очень насторожило Москву, и в Кремле решили против неё использовать проверенное оружие – «Газпром». По информации издания «Financial Times» во время переговоров «Газпром» заявил молдавским официальным лицам, что он снизить цену на газ только в том случае, если Молдова согласится внести изменения в соглашение о свободной торговле с ЕС. Вместе с этим «Газпром» требует, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, требующих либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции.



Действия России, в лице Газпрома, ставит целью надавить на Молдову, чтобы она отказалась от интеграции с Западом и вернулась на российскую орбиту. Это все прекрасно понимают и видят. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну. 28 октября, на совместной с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей пресс-конференции, Боррель заявил: «В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой – является».



29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» согласовали продление контракта сроком на пять лет, а также вопрос урегулирования имеющейся задолженности. Министр иностранных дел РФ Лавров утверждает, что Молдавские власти удовлетворены достигнутыми договоренностями, считая их условия наиболее выгодными в текущих обстоятельствах. «Когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае «Газпром» и «Молдовагаз», о чем-то договариваются, значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности. Кстати, ровно так прокомментировала договоренности 29 октября госпожа [Майя] Санду», - заявил Лавров.



В слова Лаврова верится с трудом, так как новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м, тогда как ранее страна платила в среднем $148. Самое интересное то, что эта цена не окончательная и будет изменяться в зависимости от обстановки на рынке, значит может изменяться постоянно, в зависимости от настроения Москвы, а это ничего хорошего не сулит Кишинёву.



Как выясняется, вместе с тем, что Молдова за российский газ будет платить почти в три раза дороже, чем платила раньше, она будет вынуждена в какой-то мере ограничивать своё стремление интегрироваться с Западом. По заявлению Лаврова молдавская сторона подтвердила свою линию на сохранение баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским союзом. «Мы также исходим из того, и мы подтвердили, наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в молдавской конституции. Мы приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах, как я уже сказал, прагматизма и взаимного учета интересов», - сказал Лавров.



Как видно Москва, с помощью своего мощнейшего оружия – Газпрома, смогла произвести давление на Кишинёв и заставила пойти на определённые уступки, которые наверняка затормозят европейское стремление страны.



Москва использует Газпром не только против стран бывшего Союза, но и по отношению стран Европы. 27 стран — членов ЕС получают более 40% импорта газа из России, и сегодня им приходится платить более 1000 евро за 1 тыс. куб. м, но несмотря на это нет гарантий, что поставка газа будет производиться без перебоев, в нужных количествах. Уже сегодня в Европе наблюдается дефицит газа, а ещё не настали морозы. Москва, в свою очередь, не спешит увеличить поставки, более того, поставки снижаются и это объясняется разными надуманными предлогами, в основном с целью убедить ЕС о необходимости запуска «Северный поток-2», и тем самым добиться статуса монополиста на европейском энергетическом рынке.



Каждый год, как только приходит зима, всё повторяется, и Россия принимается за старое – применяет Газпром как оружие для продвижения своих интересов. Европа должна понять, что Кремль всякий раз, когда захочет навязать им свою волю, просто перекроет краны, и этого будет достаточно. Без всякого зазрения совести, когда Москва решит, что этого требуют ее интересы, она поступит именно так как со странами ЕС, так и с бывшими советскими республиками. Где же выход? Надо искать альтернативные пути поставок. Это конечно легче сказать, чем сделать, но другого пути просто нет.



Вернемся к событиям 2006 года, происшедшими в Грузии - после диверсии на газовом трубопроводе, когда вся страна осталась без газа, ибо единственным поставщиком был Газпром, в Грузии поняли, что надо срочно решать вопрос с альтернативными поставками газа, и решили. Сегодня Грузия отказалась от услуг Газпрома и бесперебойно получает газ по другим каналам. Этим Москва потеряла один из главных рычагов влияния на Грузию, о чём по сей день сожалеют прокремлевские политики и аналитики.



В странах ближнего и дальнего зарубежья должны уяснить, что нельзя быть хоть в чем-то зависимым от Москвы, так как она обязательно воспользуется этим, постарается навязать свою волю и полностью удовлетворить свои интересы. В итоге, за те выгоды, которые якобы сулят сотрудничество с Москвой, придётся платить сполна, даже жертвуя национальными интересами и перспективами демократического развития.



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