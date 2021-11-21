

Состояние Элене Хоштария стабильное и осложнения не ожидаются

21.11.2021 18:17





По заявлению дежурного врача - терапевта New Hospitals Валериана Лобжанидзе, состояние здоровья лидера партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария на данном этапе стабильное и какие-либо осложнения не ожидаются.



Как заявил он журналистам, пациенту проводится медицинское вмешательство, и поэтапно будет увеличиваться рацион питания.



«Состояние г-жи Элене Хоштария стабильное, витальные параметры в пределах нормы. На данном этапе какие-либо осложнения не ожидаются. При поступлении был небольшой электролитный дисбаланс, который сейчас полностью восстановлен. Начато энтеральное питание специальными пищевыми средствами, а также по необходимости проводятся интравенные инфузии для сохранения баланса жидкости и электролитов. Со вчерашнего дня она принимает назначенные средства. Поэтапно будет увеличиваться и рацион питания», - заявил врач.



Для справки, депутат Элене Хоштария прекратила голодовку. По ее словам, основанием для этого решения послужил перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь. Напомним, что Элене Хоштария голодала в парламенте Грузии 17 дней.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





