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Состояние Элене Хоштария стабильное и осложнения не ожидаются
21.11.2021 18:17
По заявлению дежурного врача - терапевта New Hospitals Валериана Лобжанидзе, состояние здоровья лидера партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария на данном этапе стабильное и какие-либо осложнения не ожидаются.
Как заявил он журналистам, пациенту проводится медицинское вмешательство, и поэтапно будет увеличиваться рацион питания.
«Состояние г-жи Элене Хоштария стабильное, витальные параметры в пределах нормы. На данном этапе какие-либо осложнения не ожидаются. При поступлении был небольшой электролитный дисбаланс, который сейчас полностью восстановлен. Начато энтеральное питание специальными пищевыми средствами, а также по необходимости проводятся интравенные инфузии для сохранения баланса жидкости и электролитов. Со вчерашнего дня она принимает назначенные средства. Поэтапно будет увеличиваться и рацион питания», - заявил врач.
Для справки, депутат Элене Хоштария прекратила голодовку. По ее словам, основанием для этого решения послужил перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Горийский военный госпиталь. Напомним, что Элене Хоштария голодала в парламенте Грузии 17 дней.
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