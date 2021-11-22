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Гамкрелидзе: У более чем 46% населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу
22.11.2021 10:55
Новости-Грузия
Иммунитета к коронавирусу до сих пор нет у более чем 46% населения Грузии – это взрослые и дети, которые не делали прививок и не болели ковидом. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«46% населения страны, включая детей, — неиммунные», — сказал Гамкрелидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Как указал глава NCDC, показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет в последнее время улучшились, однако добиться намеченной цели и привить до 90% грузинских пенсионеров, судя по всему, удастся не скоро.
«В этом возрасте у нас охват 40,4% первой дозой и 35,27% — второй. То есть охват в этом возрасте превысил средний показатель по стране на данном этапе, средний охват по стране составляет 34,3%. Но этого недостаточно. Для снижения смертности необходим охват 80-90% в этом возрасте, потому что 85% смертей приходится на этот возраст», — сказал Гамкрелидзе.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта. По состоянию на 20 ноября в стране провели 2 090 036 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 978 208 человек, что составляет 34,3% взрослого населения Грузии.
Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Чтобы справиться с этой задачей до конца текущего года, как предполагает национальный план, ежедневно в Грузии должны проводить по 20-25 тысяч прививок от коронавируса – это примерно в четыре-пять раз больше нынешних темпов вакцинации.
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