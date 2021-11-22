|
|
|
В парламенте возобновят процесс отбора судей Верховного суда
22.11.2021 11:31
С сегодняшнего дня в парламенте возобновится процесс отбора судей Верховного суда на бессрочный срок. В рамках рабочей группы сегодня в соответствии с законодательством будут определены документы кандидатов, представленные Советом юстиции, после чего порядок заслушивания кандидатов в судьи третьей инстанции будет согласован на заседании комитета по юридическим вопросам.
В отличие от большинства, часть оппозиции считает, что процесс не заслуживает доверия. По словам члена партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили, этот процесс не поможет улучшить судебную систему, поскольку правящая команда утверждает судей в Верховном суде без согласия с различными группами.
В правящей команде подчеркивают прозрачность процессов. По словам заместителя председателя комитета по правовым вопросам Давида Матикашвили, процедура отбора кандидатов в Верховный суд разработана в соответствии с рекомендациями международных партнеров.
Совет юстиции после собеседования выбрал четырех кандидатов, которые будут представлены депутатам. Тее Дзимистарашвили, Тамар Окропиридзе, Нино Сандодзе и Геннадию Макаридзе нужна поддержка 76 депутатов, чтобы получить мантию судьи Верховного суда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна