

Адвокат Иванишвили дал разъяснения по видеозаписи вызвавшей большой резонанс в Грузии

22.11.2021 11:49

Нетгазета



Адвокат Бидзины Иванишвили, Виктор Кипиани, считает, что заявление Иванишвили касательно Ираклия Гарибашвили «вырвано из контекста».



Речь идет об сюжете, который транслировался на грузинском телеканале «Formula». На кадрах Иванишвили дает показания в режиме он-лайн суду Бермуд в связи со своим иском к швейцарскому банку Credit Suisse Group AG. В ходе показаний он также упомянул Ираклия Гарибашвили.



На видеозаписи Иванишвили говорит, что Гарибашвили не является для него авторитетом и что «у Гарибашвили не было ни юридического, ни финансового образования».



Кипиани заявил в эфире телекомпании «Imedi», что этот сюжет получил большой резонанс и в международных СМИ, и кадры, которые были распространены в Грузии, требуют изучения.



«Разговор на уровне подозрений и предположений, однако факт, что определенные видеоматериалы были распространены в грузинском пространстве… Хочу сказать, что по правилам суда любая фото- и видео-съемка во время процесса запрещены. Поэтому возникает вопрос, кто это сделал и с какой целью.



Если мыслить по методу исключения, то что это было сделано кем–то с нашей стороны абсолютно исключено. Сам процесс является публичным, а это означает, что любой человек, желающий, наблюдать за ним, должен обратиться в суд и пройти соответствующую регистрацию.



Это может быть любой представитель СМИ или любой другой. Поэтому я предполагаю, что такой доступ был предоставлен любому заинтересованному лицу или группе», — сказал юрист.



По его словам, утечка видео материалов опроса требует изучения.



Что касается слов Бидзины Иванишвили, непосредственно относящихся к Ираклию Гарибашвили, то здесь Виктор Кипиани указывает на то, что слова «вырваны из контекста». Он объясняет:



«Материал, который был использован, вырван из контекста… Финансы, о которых там идет речь, а речь идет о сложных финансовых продуктах, т.н. производных финансовых инструментах, и в этом случае, не только Иракли Гарибашвили, но и очень многие в грузинской финансовой сфере не пригодны из-за слаборазвитого рынка. Во-вторых, он дал очень подробную оценку г-н Гарибашвили. Он указал, что на протяжении лет господин Ираклий был одним из видных и активных членов его политической команды и, соответственно, отметил не одним хвалебным словом его качества. Достаточно того, что в правительстве, в котором работал г-н Иванишвили, в качестве премьер-министра г-н Гарибашвили занял должность министра иностранных дел», — сказал Кипиани.



В дополнение он также отметил, что заявление Иванишвили не имеет непосредственного отношения к судебному делу, однако на кадры несут негативное воздействие на внутриполитический контекст.







Что сказал Иванишвили о Гарибашвили



Иванишвили давая показания суду Бермуд упомянул работу Ираклия Гарибашвили в тот период, когда он не занимался политикой, однако входил в его ближнее окружение.



«Я сделаю одну маленькую ремарку в связи с Гарибашвили, и вообще, это будет хорошо [cказать] об ассистентах, раз их так интересует Гарибашвили.



Гарибашвили не был для меня авторитетом. Гарибашвили не был финансистом. Если Credit Suisse давал мне понять, что надо было подписаться и это делалось для меня, то как это мог перепроверить Гарибашвили?



А вот письма, которые отправлялись, или же, скажем, приезжала делегация, с делегацией надо было согласовать время, или мне нужно было перечислить деньги, сделать звонки, организовать встречу, и тому подобное… Раз в месяц надо было узнать, какие суммы на счетах, что осталось, и так далее».



На вопрос: То есть, он у вас был как секретарь?, Иванишвили рассмеялся и ответил так:



«Называйте как хотите, упоминайте его так, как хотите…».



Справка



Информацию о том, что Иванишвили дистанционно дал показания против Credit Suisse в суде Бермудских островов, несколько дней назад распространило агентство Bloomberg. По данным издания, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего экс-премьер Грузии потерял 400 миллионов долларов из своего капитала.





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