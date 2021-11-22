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Премьер Грузии предложил запретить онлайн-казино


22.11.2021   13:23


Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что на первом этапе надо повысить налоги для онлайн-казино и запретить играть гражданам в возрасте до 25 лет. Позднее все онлайн-казино должны быть запрещены.

По его словам, ежегодно из Грузии утекает полтора миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.

«Я беседовал с экономической командой. На первом этапе министр финансов представит законодательную инициативу, которая подразумевает повышение налогов для онлайн-казино. Большинство таких компаний иностранные и эти деньги идут за рубеж.

Поэтому, на первом этапе думаем поднять налоги, запретить рекламу и запретить играть гражданам до 25 лет, а на втором этапе онлайн-казино должны быть запрещены», — заявил он.

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