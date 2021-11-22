

Гарибашвили: В инициированном Байденом Саммите демократии примет участие Саломе Зурабишвили

22.11.2021 13:24





Сейчас мы готовимся к встрече Ассоциированного трио — премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



Глава правительства откликнулся на визит вице-премьера, министра иностранных дел Давида Залкалиани на министерскую встречу Восточного партнерства в Брюсселе, которая, по словам Ираклия Гарибашвили, прошла очень успешно.



«Сейчас мы готовимся к встрече Ассоциированного трио — премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе. У нас уже есть предварительное согласие и подтверждение этого. Это будет подготовительный визит к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря и в котором я приму участие», — заявил премьер.



В то же время, как известно, Грузия получила приглашение от президента Байдена на Саммит демократии.



«Сейчас мы получили официальное приглашение и по нашему решению в Саммите демократии, который состоится 10 декабря, от имени нашей страны примет участие г-жа президент. Кроме того, 1-2 декабря Грузия была приглашена на министерскую встречу НАТО, и нашу страну там будет представлять Давид Залкалиани», — заявил Ираклий Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





