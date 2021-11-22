|
|
|
Гарибашвили: Должна быть ужесточена и продажа психотропных медикаментов, и я лично проконтролирую процесс выполнения
22.11.2021 13:29
Законодательство в направлении наркомании стало довольно либеральным, и наша молодежь вместо того, чтобы заниматься спортом, учиться, работать, занята потреблением вредных веществ, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Как отметил премьер, должна быть ужесточена и продажа психотропных медикаментов, и он лично проконтролирует этот вопрос.
«С этим связана наркомания и включенность нашей молодежи в это весьма пагубное движение. Законодательство в направлении наркомании стало довольно либеральным, и наша молодежь вместо того, чтобы заниматься спортом, учиться, работать, занята потреблением вредных веществ. Поэтому должна быть ужесточена в том числе продажа психотропных медикаментов. Об этом у нас будет разговор на заседании правительства, и я буду лично контролировать процесс выполнения», - сказал Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна