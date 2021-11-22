

Гарибашвили: Должна быть ужесточена и продажа психотропных медикаментов, и я лично проконтролирую процесс выполнения

22.11.2021 13:29





Законодательство в направлении наркомании стало довольно либеральным, и наша молодежь вместо того, чтобы заниматься спортом, учиться, работать, занята потреблением вредных веществ, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Как отметил премьер, должна быть ужесточена и продажа психотропных медикаментов, и он лично проконтролирует этот вопрос.



«С этим связана наркомания и включенность нашей молодежи в это весьма пагубное движение. Законодательство в направлении наркомании стало довольно либеральным, и наша молодежь вместо того, чтобы заниматься спортом, учиться, работать, занята потреблением вредных веществ. Поэтому должна быть ужесточена в том числе продажа психотропных медикаментов. Об этом у нас будет разговор на заседании правительства, и я буду лично контролировать процесс выполнения», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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