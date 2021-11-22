

Гарибашвили Вместо помощи соцнезащищенным, им надо предлагать работу

22.11.2021 13:36





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили считает, что вместо помощи социально незащищенным гражданам им надо предлагать им работу. Об этом он заявил сегодня, 22 ноября, на заседании правительства.



По его словам, сегодня у трудоспособного, социально незащищенного гражданина нет мотивации начать новую работу из опасений, что после этого государство откажется выплачивать ему социальную помощь.



«Сегодня в рамках социальной политики взрослое трудоспособное население, наши граждане привыкли к бедности, безработице и бездействию. Нет мотивации улучшать элементарные жилищные условия, а это катастрофа, это возмутительно. Мы, как правительство, должны предпринять смелые, эффективные шаги», — заявил Гарибашвили.



Как сообщил премьер, в правительстве будет создана рабочая группа, которая в ближайшие несколько недель представит новую социальную политику по изменению существующей системы.



«Мы должны создать программу общественных работ и вместо социальной помощи предложить работу трудоспособным гражданам. Мы можем создать такие общественные рабочие места для тысяч и десятков тысяч в каждом городе и районе », — сказал Гарибашвили.





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