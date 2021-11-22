

МИД Украины: Россия недолжно удастся «Северный поток-2» превратить в «Северное оружие»

22.11.2021 14:31





Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинская сторона в месте с партнерами стран ЕС и Еврокомиссией работают над тем, чтобы Россия не смогла превратить «Северный поток-2» в «Северное оружие».



21 ноября в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Украины заявил, что для «Северного пока-2» не должно быть каких-либо исключений в европейском законодательстве.



«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток 2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток 2" в северное оружие» - заявил Кулеба.



Глава внешнеполитического ведомства Украины так же указал на факт активности юристов и лоббистов России, которые всячески стараются найти пробелы в европейском законодательстве для реализации «Северного-потока-2», однако исключений недолжно быть.





«Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока 2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно. Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для лучших условий по противостоянию с Россией» - заявил Кулеба.



Напомним, что Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС, и полностью исключает образование монополистов, добиться чего с таким рвением старается Россия.



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