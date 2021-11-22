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Минкульт Грузии основал новую литературную премию
22.11.2021 15:02
Министерство культуры основало новую литературную премию «Лучший за год». По разъяснению ведомства, целью конкурса является способствование развитию грузинской литературы, издательского сектора, популяризация грузинских авторов и выявление новых авторов.
Всего у конкурса будут четыре номинации: лучший роман, лучший поэтический сборник, лучший прозаический сборник, лучшая пьеса.
Принять участие в конкурсе смогут зарегистрированные в Грузии издания и граждане Грузии. Приз за победу составляет 6378 лари (с учетом налогов).
Победителя определит комиссия из пяти членов. Состав комиссии до выявления победителей будет конфиденциальным.
Заявки на участие принимаются с 22 ноября до 12:00 часов до 3 декабря 2021 года.
Инициатором основания нового конкурса выступила Кетеван Думбадзе, зампредседателя парламентского Комитета по культуре.
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