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Минкульт Грузии основал новую литературную премию


22.11.2021   15:02


Министерство культуры основало новую литературную премию «Лучший за год». По разъяснению ведомства, целью конкурса является способствование развитию грузинской литературы, издательского сектора, популяризация грузинских авторов и выявление новых авторов.

Всего у конкурса будут четыре номинации: лучший роман, лучший поэтический сборник, лучший прозаический сборник, лучшая пьеса.

Принять участие в конкурсе смогут зарегистрированные в Грузии издания и граждане Грузии. Приз за победу составляет 6378 лари (с учетом налогов).

Победителя определит комиссия из пяти членов. Состав комиссии до выявления победителей будет конфиденциальным.

Заявки на участие принимаются с 22 ноября до 12:00 часов до 3 декабря 2021 года.

Инициатором основания нового конкурса выступила Кетеван Думбадзе, зампредседателя парламентского Комитета по культуре.

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