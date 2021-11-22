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Польша: Пьяные белорусские пограничники провоцируют польских военных


22.11.2021   15:58


По информации министерства национальной обороны Польши, вооруженные белорусские военные в состоянии сильного алкогольного опьянения приставали к польским силовикам на границе, об этом сообщает «Укринформ».

По информации «Укринформ», белорусские силовики неоднократно демонстрировали агрессивное поведение по отношению к польским пограничникам: наводили и демонстративно перезаряжали оружие, стреляли в воздух.

В связи со сложившейся ситуацией спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин оценил как сложную, отметив, что нетрезвые белорусские силовики являются «очередным элементом, повышающим угрозу на границе между Беларусью и Польшей».

«Пьяные белорусы с оружием несут службу на границе. Это не первый случай, с которым столкнулись польские военные. Белорусская сторона уже много дней действует таким образом, будто ожидая провоцирования опасного инцидента на границе», - заявил Жарин.

Напомним, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. Со стороны Беларуси ежедневно предпринимаются попытки силового прорыва границы большими группами мигрантов при активной поддержке спецслужб.

Польша и ряд стран ЕС, в особенности страны Балтии, обвиняют Беларусь и Россию в дестабилизации ситуации на польско-белорусской границе, вызванное искусственно созданным миграционным потоком, что, по мнению польских властей, является составной частью гибридной агрессии против Польши.

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