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Оппозиционный мэр Цаленджиха формирует коалиционное правительство
22.11.2021 16:43
Новости-Грузия
В Цаленджиха приступил к работе новый мэр Гия Харчилава — единственный представитель оппозиции, победивший на муниципальных выборах.
Харчилава, представитель партии «Единое национальное движение», сообщил в соцсетях, что выполняет данное избирателям обещание и формирует коалиционное правительство.
Районное собрание — сакребуло Цаленджихского муниципалитета, состоит из 27 депутатов. По итогам выборов в сакребуло прошли 11 представителей «Грузинской мечты», 11 — «Единого национального движения», трое – от партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», один – от партии «Лело » и один независимый депутат.
«Формируется коалиционное правительство, что было нашим предвыборным видением. Кроме того, в течение недели мы проведем презентации о видении и направлениях работы самоуправления. Будем работать с местными жителями, общественными организациями», — сказал Харчилава.
Мэр заверил, что его команда четко видит развитие муниципалитета.
Харчилава победил на выборах мэра Цаленджиха, набрав 51,107% голосов. Его конкурент, кандидат от правящей партии «Грузинская мечтп» Георгий Гулордава получил 48,893% голосов.
Население Цаленджихского муниципалитета — 23,3 тысячи человек. Района расположен на западе Грузии, в регионе Самегрело.
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