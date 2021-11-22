

Себастьян Молинеус: Я рад видеть столько важных реформ в Грузии

22.11.2021 16:53





Я очень рад видеть многие очень важные реформы в Грузии, — об этом после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.



По словам Молинеуса, Грузия играет роль глобального лидера как в регионе, так и в мире.



Ираклий Гарибашвили и Себастьян Молинеус рассмотрели текущие и планируемые проекты Грузии и Всемирного банка, а также вопросы поддержки Всемирным банком Грузии во время пандемии.



Особый акцент был сделан на значительной помощи, оказываемой Всемирным банком в борьбе с пандемией.



Премьер-министр поблагодарил Себастьяна Молинеуса за эффективное и плодотворное сотрудничество с правительством Грузии и отметил, что участие Всемирного банка в различных секторах экономики Грузии приветствуется. Он сказал, что на протяжении десятилетий Всемирный банк выделил более 2,7 миллиарда долларов на финансирование ряда важных проектов, при этом текущий портфель Всемирного банка состоит из 12 активных инвестиционных проектов и операций по политике развития на общую сумму 928 миллионов долларов.



В ходе беседы было отмечено, что проекты, направленные на укрепление микро-, малых и средних предприятий, дали большой импульс процессу постепенного восстановления экономики и грузинского бизнеса. По словам премьер-министра, Грузия стремится стать транспортным и логистическим центром между Европой и Азией, поэтому проекты регионального развития являются приоритетом в повестке дня правительства, и в этом отношении финансовая поддержка Всемирного банка играет важную роль.



«Было очень приятно встретиться с премьер-министром Грузии. Основное внимание в беседе было уделено программе экономических реформ. Я очень рад видеть, что в Грузии реализуются или начинаются многие очень важные реформы. Первым из них является повестка дня в области человеческого капитала, где Всемирный банк вместе с правительством Грузии готовит крупную и, я бы сказал, преобразовывающую программу реформ, которая улучшит состояние системы здравоохранения. Здесь особенно нужно учитывать потраченные их кармана деньги на лечение и лекарства, которые для многих граждан страны обходятся очень дорого. То же ожидается и в отношении ситуации в сфере образования. Мы надеемся, что страна будет продвинута в международном рейтинге Пизы (PISA) и улучшится качество обучения от начальной школы до университетского уровня. Третье направление — это реализация важных реформ социальной защиты с целью улучшения цели и помощи тем семьям, которые больше всего в ней нуждаются — семьям с детьми. Это повестка дня человеческого капитала. Это тоже была и первая основная тема нашего разговора. Второй вопрос — это меры по реагированию на новый коронавирус для расширения и усиления позитивных инициатив, предпринятых правительством — зеленых паспортов, финансовых пособий для пожилых людей — посредством мощной коммуникационной и информационной кампании. Цель всего этого — вакцинировать все население страны. Третий вопрос — это программа экономических и структурных реформ. Какие реформы необходимо провести, чтобы повысить производительность экономики страны и создать больше рабочих мест. Какие еще реформы необходимы для поддержания устойчивого экономического роста, здесь я говорю конкретно о повестке дня в области климата. Наконец, что необходимо для обеспечения сильной, конкурентоспособной и цифровой экономики в Грузии. Последний, но не менее важный вопрос, который мы обсуждали, касался логистики. Когда дело доходит до региональной взаимосвязанности и интеграции, Грузия играет роль сильного лидера не только в регионе, но и глобально, потому что она имеет такое геополитическое положение здесь, в этом регионе», — заявил Себастьян Молинеус.













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