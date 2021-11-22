

Гарибашвили: Наши граждане привыкли к бедности, безработице и бездействию

22.11.2021 17:19

Новости-Грузия



Правительство Грузии займется разработкой новых подходов к социальной политике. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.



Он указал на то, что в Грузии в настоящее время около 600 тысяч человек числятся в категории социально незащищенных, при этом из них не менее 200 тысяч – работоспособные граждане.



«Вместо социальной помощи мы должны предложить работу нашим трудоспособным гражданам. Мы можем создать тысячи и десятки тысяч таких общественных рабочих мест», — считаетГарибашвили.



По мнению премьера, у трудоспособного, социально незащищенного гражданина нет мотивации начать новую работу из опасений, что после этого государство откажется выплачивать ему социальную помощь. Поэтому, считает Гарибашвили, надо изменить эту «порочную систему».



Премьер-министр сообщил, что будет создана рабочая группа под руководством вице-премьера и министра сельского хозяйства Левана Давиташвили, которая через несколько недель представит новое видение социальной политики.



«Наши граждане привыкли к бедности, бездействию и этой поистине невыносимой ситуации.



На сегодняшний день у нас около 600 тысяч социально незащищенных граждан, из которых не менее 200 тысяч, если не больше, — это трудоспособные граждане, у которых нет мотивации искать работу в связи с текущей социальной политикой.



Мы знаем много примеров, что когда человек покупает телевизор, холодильник, он теряет баллы (имеется в виду рейтинг социальной службы-НГ) и лишается социальной помощи.



Если на рынке доступна сезонная социальная работа, они не заинтересованы в том, чтобы одновременно устраиваться на работу и получать дополнительный доход.



Таким образом, нам необходимо создать гибкую систему, которая, с одной стороны, позволяет сохранить ту помощь, которую они получают сегодня, в виде заработной платы, но только за конкретную общественную деятельность. И затем они могут найти и начать новую работу и получать дополнительный доход. У них должна быть свобода найти две или три работы и приносить больший доход своим семьям», — заявил Гарибашвили.



Гарибашвили считает, что правительство должно «приучить граждан к труду».



«У меня большое желание, чтобы уже с января мы начали новую программу, которую, я думаю, практически полностью изменит реальность и мы создадим новую культуру труда. Мы вызовем мотивацию, перспективу у аселения, наших граждан, трудоспособных граждан, чтобы они занимались реальным делом, реальным трудом, мы должны приучить к труду наших граждан… Конечно же, все хотят найти рабочее место, однако если государство не создает условия, для них это препятствие», — сказал премьер-министр.



По его словам, к новом подходе к социальной помощи будут предусмотрены и училища, где можно освоить профессию.



«Произойдет их переподготовка по множеству специальностей, мы можем разработать сразу по несколько программ продолжительностью в несколько недель, и реально изменить это замороженное, статистическое состояние» , сказал Гарибашвили.



Контекст



В Грузии статус социально незащищенного можно получить, обратившись в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства. Там следует заполнить заявку, после чего в течение месяца социальный работник осмотрит место проживания и составит семейную декларацию.

В этом документе указываются доходы и имущество: сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и так далее. Также отмечается информация о членах семьи — образование, состояние здоровья, социальный статус — пенсионер, лицо с ограниченными возможностями, мать-одиночка.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





