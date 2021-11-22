

Долидзе: Запрет онлайн-казино это лишь попытка Гарибашвили спасти свою репутацию

22.11.2021 17:56





Лидер партии «За народ» Ана Долидзе назвала инициативу Ираклия Гарибашвили по запрету онлайн-казино попыткой сохранить репутацию.



По словам Долидзе, она требовала закрытия онлайн-казино много лет, но за весь период правления «Грузинской мечты», не было сделано ничего для решения этого вопроса.



«Сегодня премьер-министр Гарибашвили объявил о решении запретить онлайн-казино. Это то чего годами требовали десятки тысяч избирателей и наше движение. На протяжении многих лет именно это правительство взлелеивало онлайн-казино. Дошло до того, что миллиарды лари потекли из наших карманов в карманы онлайн-казино и были сгублены поколения. Почему он сделал это заявление сегодня? — Потому что это заявление это спасение бедствующего.



Сегодня репутация Ираклия Гарибашвили как премьер-министра находится на нуле.



Особенно после заявлений Бидзины Иванишвили сделанных о нем.



Поэтому для Гарибашвили запрет онлайн-казино это лишь способ спасти свою репутацию, и вопрос в том, будет ли это решение реализовано», — сказала Долидзе.





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