

«Коалиция за адвокацию медиа» призывает Минкульт Грузии прекратить дискриминацию журналистов

22.11.2021 18:05





«Коалиция за адвокацию медиа» призывает Министерство культуры Грузии прекратить дискриминацию журналистов.



Коалиция реагирует на недопуск представителей некоторых СМИ, критикующих правительство, на брифинг министра культуры Теи Цулукиани. «К сожалению, это не первый случай, когда государственные органы проявляют избирательное отношение к СМИ», — указано в заявлении организации.



«Мы считаем, что такой дискриминационный подход нарушает право представителей СМИ выполнять свои профессиональные обязанности, получать и распространять информацию по важным вопросам. В то же время, это ограничивает возможность общественности вести мониторинг текущих процессов основываясь на различных источниках», — указывает «Коалиция за адвокацию медиа» .



Организация призывает Министерство культуры прекратить дискриминационный подход к СМИ и предоставить всем журналистам равный доступ к информации.





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