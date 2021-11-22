|
|
|
DRI: Госреестр Грузии не должен допустить регистрации партии учрежденной лидерами «Alt-Info»
22.11.2021 18:11
Нетгазета
Неправительственная организация «Институт изучения демократии» (DRI) заявляет, что Национальное агентство публичного реестра не должно регистрировать политическую партию «Консервативное движение» основанную лидерами медиа платформы «Alt-Info».
«Лидеры «Консервативного движения» являются организаторами насильственных событий 5 июля, уголовная ответственность которых еще не установлена. Единственная санкция, применявшаяся против «Alt-Info» до сих пор, это то, что Комиссия по коммуникациям признала нарушением тиражирование непристойностей и использование нецензурной лексики и недопустимой при освещении событий 5 июля. Однако «Alt-Info» не была оштрафована за нарушение закона», — указано в заявлении организации.
«Основатели «Консервативного движения» открыто заявили на съезде партии о пророссийском и антизападном внешнем векторе движения. Зура Махарадзе назвал целью партии конец «либеральной диктатуры» в Грузии и создание «христианской демократии». Примечательно, что редакционная политика «Alt-Info» характеризуется ксенофобной, гомофобной и агрессивной риторикой», — говорится в заявлении.
Организация ссылается на часть 3 статьи 23 Конституции Грузии и часть 2 статьи 5 Органического закона Грузии «О политических объединениях», согласно которым, недопустимо создание и деятельность партии, которая пропагандирует враждебность, насилие, разжигает национальную, религиозную или социальную рознь».
«Подобные ограничения действуют в ряде стран Совета Европы, которые предусматривают механизмы, обеспечивающие «оборонительную демократию». Врагу демократии нельзя позволять использовать права и свободы демократии, чтобы подвергать их опасности. Использование прав человека в злостных целях также запрещено ключевыми международными документами по правам человека», — заявили в организации.
Учитывая все это, Институт изучения демократии (DRI) считает, что Национальному агентству публичного реестра Министерства юстиции Грузии «следует обратить особое внимание на цели, изложенные в учредительных документах партии».
«Если партия включает в свои регистрационные документы положения, которые разжигают незаконную, насильственную пропаганду, социальную, национальную, религиозную или социальную рознь, государственный реестр не должен регистрировать «Консервативное движение»», — написала организация.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна