

DRI: Госреестр Грузии не должен допустить регистрации партии учрежденной лидерами «Alt-Info»

22.11.2021 18:11

Нетгазета



Неправительственная организация «Институт изучения демократии» (DRI) заявляет, что Национальное агентство публичного реестра не должно регистрировать политическую партию «Консервативное движение» основанную лидерами медиа платформы «Alt-Info».



«Лидеры «Консервативного движения» являются организаторами насильственных событий 5 июля, уголовная ответственность которых еще не установлена. Единственная санкция, применявшаяся против «Alt-Info» до сих пор, это то, что Комиссия по коммуникациям признала нарушением тиражирование непристойностей и использование нецензурной лексики и недопустимой при освещении событий 5 июля. Однако «Alt-Info» не была оштрафована за нарушение закона», — указано в заявлении организации.



«Основатели «Консервативного движения» открыто заявили на съезде партии о пророссийском и антизападном внешнем векторе движения. Зура Махарадзе назвал целью партии конец «либеральной диктатуры» в Грузии и создание «христианской демократии». Примечательно, что редакционная политика «Alt-Info» характеризуется ксенофобной, гомофобной и агрессивной риторикой», — говорится в заявлении.



Организация ссылается на часть 3 статьи 23 Конституции Грузии и часть 2 статьи 5 Органического закона Грузии «О политических объединениях», согласно которым, недопустимо создание и деятельность партии, которая пропагандирует враждебность, насилие, разжигает национальную, религиозную или социальную рознь».



«Подобные ограничения действуют в ряде стран Совета Европы, которые предусматривают механизмы, обеспечивающие «оборонительную демократию». Врагу демократии нельзя позволять использовать права и свободы демократии, чтобы подвергать их опасности. Использование прав человека в злостных целях также запрещено ключевыми международными документами по правам человека», — заявили в организации.



Учитывая все это, Институт изучения демократии (DRI) считает, что Национальному агентству публичного реестра Министерства юстиции Грузии «следует обратить особое внимание на цели, изложенные в учредительных документах партии».



«Если партия включает в свои регистрационные документы положения, которые разжигают незаконную, насильственную пропаганду, социальную, национальную, религиозную или социальную рознь, государственный реестр не должен регистрировать «Консервативное движение»», — написала организация.





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