

Херхеулидзе: Сейчас в политической повестке дня стоит вопрос об освобождении Михаила Саакашвили

22.11.2021 18:36





По словам члена «Национального движения» Эки Херхеулидзе, в сложившейся ситуации Михеилу Саакашвили необходимо квалифицированное фундаментальное обследование, которое невозможно даже в Горийском госпитале.



«Михеил Саакашвили в настоящее время проходит лечение, обследование за счет сервиса, который там есть. Это не полноценное лечение. Учитывая его состояние, ему необходимо квалифицированное фундаментальное обследование. Здесь тоже нет такой возможности, но тот факт, что кого-то интересует состояние своего здоровья, важен сам по себе», — заявила Эка Херхеулидзе.



В то же время Херхеулидзе заявляет, что сейчас в политической повестке дня стоит вопрос об освобождении Михеила Саакашвили.



«Как известно, он хочет полноценно участвовать в политической деятельности. У него нет возможности обратиться в суд. Не имеет возможности, обратиться к народу через суд. Нет возможности иметь прямые отношения с народом. Теперь встает главный вопрос — вопрос его освобождения. Этот вопрос стоит в политической повестке дня. Мы говорили об этих вопросах. Моей целью было, чтобы Михеил Саакашвили принял участие в политической жизни Грузии. Мое видение — это видение одного гражданина, и мы обсуждаем правовые вопросы», — заявила Эка Херхеулидзе.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





