

На брифинг министра культуры не допустили журналистов TV Pirveli и Mtavari Arkhi

22.11.2021 19:10





На брифинг министра культуры Теа Цулукиани не допустили журналистов телеканалов TV Pirveli и Mtavari Arkhi. Издание Netgazeti также не было проинформировано о проведении брифинга. При этом представители других СМИ присутствовали на мероприятии, в том числе TV Imedi, Rustavi 2, Общественный вещатель и POSTV.



Как заявила журналист Mtavari Arkhi, о брифинге канал узнал от своих источников. Съемочная группа канала прибыла в министерство за 30 минут до начала брифинга, но их не допустили к присутствию, не назвав конкретную причину.



На брифинг также не была допущена и группа TV Pirveli. По словам главы информационной службы телеканала Нодара Меладзе, решение о не допуске некоторых журналистов было принято 13 ноября в администрации правительства.



Он отметил, что телеканал обратится к Народному защитнику, поскольку имело место препятствование в журналистской деятельности и дискриминация.



Для выяснения причин не допуска журналистов и отсутствия заявления о проведении брифинга, Netgazeti связалось с пресс-службой ведомства. Сотрудник пресс-службы Русудан Ушикашвили, в обязанности которой входит коммуникация со СМИ, на звонки и СМС не ответила.





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