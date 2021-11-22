

Херхеулидзе: Желание Михаила Саакашвили - полноценно включиться в политическую жизнь

22.11.2021 19:11





Сейчас встает главный вопрос, освобождения Михеила Саакашвили, - об этом заявила журналистам член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе после посещения бывшего президента Михеила Саакашвили в Горийском военном госпитале.



По ее словам, она говорила с экс-президентом об определенных планах на будущее.



Как отметила Херхеулидзе, наряду с состоянием здоровья Михеила Саакашвили на повестке дня стоит вопрос его освобождения.



«Михеил Саакашвили сейчас проходит лечение, разумеется, за счет сервиса, который здесь есть, это не полноценный сервис, мы все это знаем. Исходя из его состояния, необходимо квалифицированное, фундаментальное исследование. Здесь тоже нет такой возможности, но то, что кого-то интересует состояние его здоровья, это уже шаг вперед, но перевод Михеила Саакашвили в больницу - это не тот путь, о котором было объявлено при въезде в страну. Он хочет полноценно включиться в политическую жизнь. У него нет никакой возможности обратиться к людям на суде. Сейчас встает главный вопрос, вопрос его освобождения. Это стоит в политической повестке дня и мы говорили об этом», - заявила Херхеулидзе.









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