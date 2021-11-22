

Врач: На данном этапе состояние здоровья Элене Хоштария стабильное

22.11.2021 19:32





По информации главы отделения внутренней медицины «New Hospitals» Нино Кантария, лидер «Дроа» Элене Хоштария, предположительно, начнет принимать пищу с завтрашнего дня.



Как она сообщила журналистам, Элене Хоштария на данном этапе принимает пищевые добавки, и о ее выписке из клиники речь пока не идет.



По информации врача, в процессе восстановления питания ожидаемы осложнения.



«На данном этапе состояние здоровья пациентки Элене Хоштария стабильное. Она находится под постоянным мониторингом. Витальные параметры контролируются, по лабораторным показателям по-прежнему выявляются определенные изменения в электролитном балансе, который в постоянном режиме корректируется с последующим контролем.



Что касается вопроса питания, то она пока на него не перешла. Мы даем калораж, рассчитанный на килограмм веса. С завтрашнего дня планируется дать пищу. До этого этапа она на выбранной нами пищевой добавке, тем самым осуществляется строгий контроль калоража. Поскольку в процессе восстановления питания ожидаемы осложнения параллельно с приемом пищевого калоража, эта ситуация требовала максимального контроля. Наверное, о выписке больной еще рано говорить. В течение первых нескольких дней есть ожидаемые риски развития осложнений, связанных с процессом восстановления питания, как электролитные, так и другие», - сказала Кантария.



Напомним, что Элене Хоштария голодала в парламенте Грузии 17 дней.





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