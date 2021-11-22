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Энтони Блинкен: США высоко ценят стратегическое партнерство с Грузией
22.11.2021 19:38
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани за вклад Грузии в миротворческие миссии в Афганистане и направил в связи с этим соответствующее письмо.
«От имени Соединенных Штатов благодарю вас за размещение Грузией грузинских формирований в Афганистане, за её вклад в борьбу НАТО с терроризмом и за обеспечение региональной безопасности.
С 2015–2021 годы Грузия является одним из главных военных участников «Миссии твердой поддержки» и Международных сил по обеспечению безопасности», — говорится в письме.
Вместе с тем, госсекретарь выражает благодарность Грузии за важную роль в эвакуации более 2500 человек из Афганистана.
«Я присоединяюсь к вам и грузинскому народу в чествовании 32 грузин, которые пожертвовали своими жизнями, и более 300 человек, раненным во время защиты наших общих ценностей. США очень ценят стратегическое партнерство с Грузией и лидерство Грузии в решении глобальных региональных вызовов. Мы ожидаем продолжения стратегического партнерства во имя укрепления наших общих интересов,» — написал Энтони Блинкен.
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