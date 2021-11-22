

Михеилу Саакашвили должна быть дана возможность восстановить здоровье на свободе - адвокат

22.11.2021 20:53





Михеил Саакашвили - политический заключенный, и у нас есть прямое доказательство в виде заявлений Гарибашвили, - заявил в Горийском военном госпитале Дмитрий Садзаглишвили, один из адвокатов Михеила Саакашвили. Он отметил, что Михеил Саакашвили очень слаб.



«В нормальной стране после пыток и бесчеловечного обращения человеку предоставили бы возможность лечиться в состоянии свободы, а не в том состоянии, в котором сейчас находится третий президент Грузии. В нормальной стране человека освобождают, когда он становится жертвой пыток и бесчеловечного обращения. Пытки и бесчеловечное обращение не могут пройти бесследно для его здоровья и с моральной стороны.



Поскольку Михеил Саакашвили был жертвой пыток и бесчеловечного обращения, он должен быть освобожден и ему должна быть дана возможность восстановить здоровье на свободе и возможность свободно лечиться. Все приговоры, существующие в отношении него, политически мотивированы, и я не говорю здесь о каких-либо предположениях. Когда формально, но первое лицо страны говорит, что Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение и произошло задержание потому, что он не оставил политику. Не существует доказательства выше этого. Это доказывает, что Михеил Саакашвили является человеком, преследуемым по политическим мотивам. Саакашвили должен иметь возможность участвовать в политической жизни страны», - заявил Садзаглишвили.



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