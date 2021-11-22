

Омбудсмен о подключении экспертов к процессу лечения Михаила Саакашвили

22.11.2021 22:33





Народный защитник Грузии распространяет заявление о просьбе министерства здравоохранения в связи с подключением экспертов в процесс клинического ведения Михеила Саакашвили.



«22 ноября 2021 года министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии обратилась к Народному защитнику с просьбой подключить созванных Народным защитником экспертов с целью оказания консультации и получения альтернативного мнения в процессе клинического ведения Михеила Саакашвили.



Народный защитник поясняет, что созданная ею группа экспертов продолжает деятельность без изменений, в первоначальном составе и мандатом. Функцией многопрофильной группы экспертов/специалистов является экспертиза медицинских услуг, оказываемых Михеилу Саакашвили, и представление заключений/мнений Народному защитнику.



Следует отметить, что управление здоровьем заключенного не входит в мандат Народного защитника и приглашенных им экспертов. Однако Народный защитник будет учитывать просьбу министра здравоохранения и периодически полноценно делиться выводами и рекомендациями группы экспертов с министерством с целью предоставить т.н. второе мнение.



В ближайшее время состоится визит группы экспертов Народного защитника в Горийский военный госпиталь», - отмечается в заявлении.



Также, согласно заявлению, условия размещения Михеила Саакашвили и принятые меры безопасности уже проверены представителями Народного защитника 20 ноября 2021 года.



«На основании первичной проверки были выявлены определенные вопросы (назывались проблемы с прогулочным пространством и окном, наблюдение сотрудниками безопасности части медицинских манипуляций, видеозапись), в связи с чем была установлена немедленная коммуникация с соответствующими уполномоченными лицами. С целью изучения законности видеозаписи в одном эпизоде аппарат Народного защитника уже обратился к Службе государственного инспектора.



Поверенные омбудсмена получили от представителей Пенитенциарной службы обещание соответствующего реагирования на вопросы, названные в связи с условиями, результаты этого также будут проверены в разумные сроки», - отмечается в заявлении.



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