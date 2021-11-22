

Каладзе обещает «очень красивый Новый год»

22.11.2021 23:18





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заверил, что встреча Нового года пройдет «очень красиво».



«Обязательно, необходимо, чтобы народ отпраздновал Новый год. Для того, чтобы оставить в прошлом все плохое. Мы ждем Новый год с новыми надеждами и стремлениями, с новым энтузиазмом.



Будет очень красивый Новый год, нашу столицу украсят, будет новогодняя деревня, концерты, будут приятные дни, как для детей, так и для всех поколений», сказал Каладзе.



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