

Депутаты парламента Грузии продолжают встречи в Страсбурге

23.11.2021 10:42





Делегация Грузии продолжает рабочий визит в Страсбург. В Страсбурге с рабочим визитом находятся председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и представители большинства.



По словам председателя комитета по внешним связям Георгия Хелашвили, визит связан с подготовкой к саммиту Восточного партнерства. По словам Хелашвили, в центре внимания переговоров будет как внутренняя, так и внешняя политика страны. Член большинства отмечает, что Грузия признана одним из шести наиболее успешных участников Восточного партнерства, и надеется, что принятое 15 декабря коммюнике будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Грузией и ЕС.



Что касается призывов к санкциям, то Хелашвили называет этот вопрос политической спекуляцией и не ожидает конкретных шагов в этом направлении.



«Что касается введения санкций и подобных призывов, конечно, на данном этапе, тем более, серьезного обсуждения этих вопросов не может быть, не будет. О вопросе Саакашвили нет особых разговоров, в его случае нет юридических проблем, и никто в этом не сомневается. Речь идет о том, как это выглядит за границей, что может быть предметом обсуждения, хотя само по себе острых вопросов здесь мы не ждем. Хорошо, что вопрос Саакашвили перешел, так сказать, в более мягкие формы. Будем надеяться, что так будет и дальше», — заявил Георгий Хелашвили.



С рабочим визитом в Страсбург находится и член фракции «Лело» Саломе Самадашвили. По ее словам, она находится в Европарламенте в качестве парламентария и проводит индивидуальные встречи с депутатами Европарламента, работающими по грузинским вопросам. По словам Саломе Самадашвили, у нее будет комплексный разговор о текущих политических процессах в Грузии и отношениях Грузия-ЕС. Оппозиционный депутат заявляет, что для защиты интересов европейского будущего Грузии важно оказать соответствующее давление на нынешнее правительство, и у ЕС есть для этого различные инструменты.



«Позиция Европарламента будет важна для защиты интересов европейского будущего Грузии, в том числе путем оказания соответствующего давления на нынешнее правительство, и у ЕС есть для этого различные инструменты. Именно об этом у меня будет разговор с представителями различных политических групп, поддерживающих Грузию и грузинскую демократию», — заявила Саломе Самадашвили.





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