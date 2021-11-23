

Минюст придумал оправдание - Саакашвили возможно доставят в суд

23.11.2021 11:02





По заявлению министра юстиции, освобождению Михеила Саакашвили от наказания необходима соответствующая правовая основа. По словам Рати Брегадзе, государство всегда будет действовать в соответствии с законодательством.



«Все это требует соответствующих правовых оснований. Для того, чтобы человек вышел из тюрьмы, он должен отбыть наказание или быть помилован, или должна быть объявлена амнистия, или, например, если речь идет об отсрочке исполнения приговора, здесь ему необходимо распоряжение суда на основании судебно-медицинской экспертизы. Эти вопросы решаются в соответствии с законодательством Грузии и, естественно, озвученные так безусловно требования не могут создать правовой основы. Мы, разумеется, всегда будем действовать в соответствии с законодательством и до конца будем защищать законодательство Грузии», - заявил Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди».



Кроме того, министр говорил и о присутствии Саакашвили на судебных процессах, заявив, что было 2 главных фактора - безопасность и состояние здоровья, и как только риск будет исключен, пенитенциарная служба сможет перевезти его в зал суда.



«Подождем заключения врачей о состоянии его здоровья, и уже исключение этого одного фактора дает нам основание, чтобы Михеил Саакашвили на последующем процессе был представлен в зале суда. Как уже известно общественности, Михеил Саакашвили прекратил голодовку. Мы, конечно, подождем заключения врачей о состоянии его здоровья, и исключение одного этого фактора уже дает нам основания для присутствия Михеила Саакашвили в зале суда на последующем судебном процессе», - заявил Рати Брегадзе.



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