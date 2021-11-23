|
|
|
Саакашвили: До революции Роз Грузия была территорией, а затем стала государством
23.11.2021 11:08
Революция Роз сделала Грузию суперзвездой региона и источником вдохновения для миллионов людей, — об этом говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.
«Революция Роз сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей. Она была вдохновителем революций в Украине, Киргизии, Ливане, арабском мире. О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага.
Наша страна вернет себе былую славу и величие! Сегодня, спустя 18 лет перед вами, я снова клянусь этой клятвой! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего! Грузины вернут нашу страну и покажут всем, что мы не ленивы и не продажны. Мы не ничтожны и не рождены для рабства!», — написал Михеил Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна