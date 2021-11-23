

Саакашвили: До революции Роз Грузия была территорией, а затем стала государством

23.11.2021 11:08





Революция Роз сделала Грузию суперзвездой региона и источником вдохновения для миллионов людей, — об этом говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.



«Революция Роз сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей. Она была вдохновителем революций в Украине, Киргизии, Ливане, арабском мире. О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага.



Наша страна вернет себе былую славу и величие! Сегодня, спустя 18 лет перед вами, я снова клянусь этой клятвой! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего! Грузины вернут нашу страну и покажут всем, что мы не ленивы и не продажны. Мы не ничтожны и не рождены для рабства!», — написал Михеил Саакашвили.





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