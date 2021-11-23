

Гига Бокерия: Завоевания «Революции роз» под угрозой

23.11.2021 13:56





В руках режима Иванишвили завоевания «Революции роз» под угрозой. Мы должны оставаться приверженными этой идее, чтобы окончательно занять свое место в свободном мире, - заявил журналистам председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



Как поясняет Бокерия, мы не должны отклоняться от тех идеалов, ради которых была совершена «Революция роз».



«Революция роз» была самым значительным событием в новейшей истории Грузии после объявления независимости и распада Советского Союза. Событие, во время которого грузинское общество смогло сделать большой шаг от постсоветского болота к свободе, к своему естественному месту в свободном мире, к строительству нормальной страны, но которое не смогло довести нас до окончательной свободы.



Сегодня в руках режима Иванишвили все эти завоевания под угрозой. Вспоминая этот день, нам необходима мобилизация той части общества, которая верит в свободу и будущее этой страны, чтобы до конца довести дело, начатое «Революцией роз». Мы не должны допустить, чтобы враги этой идеи, идеи свободы страны втянули нас в этот водоворот противостояния. Мы не должны уклоняться от тех идеалов, ради которых произошла «Революция роз», - заявил Бокерия.



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