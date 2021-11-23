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Члены государственного консилиума врачей посещают Михаила Саакашвили
23.11.2021 15:43
Члены государственного консилиума, созданного с целью мониторинга здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, вошли в Горийский военный госпиталь Минобороны Грузии.
По информации члена консилиума, врача Элене Гиоргадзе, с сегодняшнего дня реабилитация Саакашвили переходит на новый этап и это этап наблюдения.
Члены консилиума сегодня весь день будут наблюдать за состоянием здоровья Саакашили, осуществлять мониторинг проведенных исследований и примут дополнительное решение по дальнейшему плану реабилитации.
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