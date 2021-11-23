

«Зеленые паспорта» будут лишь для лиц старше 18 лет

23.11.2021 15:44





Лицам до 18 лет для входа в различные объекты «зеленый паспорт» будет необязателен. «Зеленый паспорт» потребуется лишь гражданам старше 18 лет.



Посредством «зеленого паспорта» граждане смогут входить: в объекты питания, в открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе и баров, кинотеатры, театры, оперу, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино и объекты игрового бизнеса, спа-центры, фитнес-залы, гостиницы, а также им будут доступны канатные дороги горных курортов.



Что касается детских развлекательных центров, «зеленый паспорт» нужно будет предъявлять лишь гражданам старше 18 лет.



Человек обладает зеленым статусом в том случае, если он полностью вакцинирован, у него есть PCR-тест с 72-часовой валидностью, либо тест-на антигены с 24-часовой валидностью, либо он уже перенес коронавирус.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





