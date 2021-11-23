

Роман Гоциридзе: Есть много способов освободить Михаила Саакашвили, лишь бы правительство захотело

23.11.2021 16:14





Депутат от оппозиции Роман Гоциридзе говорит, что есть много способов освободить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом Гоциридзе заявил Первому каналу Грузии.



По его словам, «внутреннее и внешнее давление — главное условие освобождения Михеила Саакашвили».



«Есть 5-6 юридических способов, в том числе несколько минутных, такие как помилование, амнистия парламентом, Страсбург, использование украинского фактора, часть обращения Михеила Саакашвили к администрации США, где он требует свободного и справедливого судебного разбирательства с участием иностранных судей. Есть много способов, лишь бы правительство захотело, а если не захочет, мы заставим. Заставим акциями протеста и заставят наши международные партнеры, так как внешнее давление будет усиливаться. Внутреннее и внешнее давление — главное условие освобождения Михеила Саакашвили», — заявил Роман Гоциридзе.





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