

Главный прокурор Грузи встретился с американским экспертом Дэвидом Мартином

23.11.2021 16:20





Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе провел ознакомительную встречу с американским экспертом по правовым вопросам Дэвидом Мартином. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



На встрече также присутствовали представители управлений Генеральной прокуратуры Грузии. Дэвид Мартин ознакомился с политикой прокуратуры в борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и бытовыми преступлениями, приоритетами прокуратуры, осуществленными реформами, достигнутым прогрессом и запланированными мероприятиями.



При поддержке Генеральной прокуратуры Грузии и посольства США Дэвид Мартин прибыл в рамках программы Фулбрайта и в рамках трехнедельного визита проведет встречи со специализированными прокурорами, судьями, свидетелями и координаторами потерпевших, юристами, насилием в отношении женщин, и защитники бытовых преступлений. Он также проведет обучение инструкторов с участием прокуроров, специализирующихся на судах присяжных, бытовом насилии и сексуальных преступлениях. Во время визита запланирован межотраслевой семинар по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и бытовой преступностью.



Дэвид Мартин был главой Департамента по борьбе с домашним насилием в США (Сиэтл, Вашингтон) более 23 лет. Он имеет разнообразный опыт как академической, так и практической деятельности. Дэвид Мартин является автором законов и подзаконных актов о домашнем насилии, также реализовал новаторские реформы в области восстановительного правосудия и по-прежнему активно осуществляет прокурорскую деятельность в специализированном подразделении.





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