|
|
|
Посол Германии в Грузии ответил на обвинения издания Bild
23.11.2021 16:22
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш отвечает на статью, опубликованную в Bild. По словам дипломата, каждый волен высказывать мнение о своей деятельности, однако эта статья не повлияет на его сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями.
«Одно из немецких интернет-изданий опубликовало статью о моей деятельности в Грузии и наших отношениях с неправительственными организациями, а также о деятельности моей жены в Кутаисском международном университете. Каждый волен составить собственное мнение о моей работе или высказать это мнение. Эта статья не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями.
Мы продолжим работать за свободу собраний, плюралистическую политическую жизнь в Грузии и за ослабление напряженности между политическими силами.
Что касается моей жены Евы Марии, я действительно горжусь её интенсивной и профессиональной деятельностью, которая включает обучение грузинских студентов компьютерным наукам, а также её гражданскую и общественную активность», — говорится в заявлении Хуберта Книрша, которое распространило посольство.
Немецкое издание Bild опубликовало статью о после Германии в Грузии Хуберте Книрше. В статье говорится, что Книрш «считается проправительственным дипломатом, а его жена работает в университете, связанном с бывшим председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили».
Среди респондентов автора статьи — член «Единого национального движения» Тина Бокучава, представитель «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари и член организации «Международная прозрачность — Грузия» Георгий Ониани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна