

Посол Германии в Грузии ответил на обвинения издания Bild

23.11.2021 16:22





Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш отвечает на статью, опубликованную в Bild. По словам дипломата, каждый волен высказывать мнение о своей деятельности, однако эта статья не повлияет на его сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями.



«Одно из немецких интернет-изданий опубликовало статью о моей деятельности в Грузии и наших отношениях с неправительственными организациями, а также о деятельности моей жены в Кутаисском международном университете. Каждый волен составить собственное мнение о моей работе или высказать это мнение. Эта статья не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями.



Мы продолжим работать за свободу собраний, плюралистическую политическую жизнь в Грузии и за ослабление напряженности между политическими силами.



Что касается моей жены Евы Марии, я действительно горжусь её интенсивной и профессиональной деятельностью, которая включает обучение грузинских студентов компьютерным наукам, а также её гражданскую и общественную активность», — говорится в заявлении Хуберта Книрша, которое распространило посольство.



Немецкое издание Bild опубликовало статью о после Германии в Грузии Хуберте Книрше. В статье говорится, что Книрш «считается проправительственным дипломатом, а его жена работает в университете, связанном с бывшим председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили».



Среди респондентов автора статьи — член «Единого национального движения» Тина Бокучава, представитель «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари и член организации «Международная прозрачность — Грузия» Георгий Ониани.





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